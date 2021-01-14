Yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı hızla devam eden yeni hizmet binası ile ilgili değerlendirmede, "Yeni Belediye Hizmet Binamız, mimari yapısı, çok amaçlı salonları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla düzenli ve kaliteli yapılaşmayı örnek gösterilecektir” diye konuştu.

Yıkımı tamamlanan eski SSK Hastanesinin bulunduğu 40 dönümlük alanın 5 dönümlük kısmında inşaatı tüm hızıyla devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temel beton döküm çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mimari yapısı ve hizmet alanlarıyla modern bir Hizmet Binasına kavuşacaklarını söyledi. Yeni Belediye Hizmet Binasının Malatya ve Yeşilyurt'un merkezi noktasında hizmete girecek olmasından dolayı vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ve rahat bir şekilde ulaşacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğe yönelik tüm yatırımlarda olduğu gibi Belediye Hizmet Binasının da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği ‘Benzersiz Şehirler' hedefine katkı sunacak özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt'u, doğru kentleşme modeline uygun yatırımlarla planlı ve sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırladıklarını dile getiren Çınar, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimizden olan Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı belirlenen planlamalar doğrultusunda aksamadan devam etmektedir. İlçemizin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarımıza hizmet verdiğimiz Belediye Birimlerimizi tek çatı altında toplayacağımız, yeri ve konumu itibariyle rahat ulaşılabilecek merkezi bir konumda hizmete sunacağımız Belediye Hizmet Binamız, gerek mimari yapısı ve teknik alt yapısı gerekse de çevre düzenlemesi ve tasarımıyla, geleceğe yönelik şehir planlamalarının temelinde yer alan ‘akıllı şehirler' ve ‘doğru kentleşme modeli' anlayışlarına uygunluk göstermektedir. Bölgemize ve hemşerilerimize ulaştırdığımız hizmetlerimizin kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkartıp, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın daha da güçlenmesine vesile olacak olan Belediye Hizmet Binamız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Benzersiz Şehirler' diye işaret ettiği sağlıklı, güvenilir ve planlı kentler modeline katkı sağlayacak düzeyde olmasına büyük bir özen gösteriyoruz. Yeşilyurt'umuzun sürekli göç almasıyla birlikte artan talepler neticesinde oluşan temel ihtiyaçları; doğru ve planlı yatırımlarla karşılayıp, bölgemizin ve hemşerilerimizin layık olduğu kaliteli, nitelikli ve güzel yatırımlarımızın sayısını artırmaktayız. Yeşilyurt'umuzun bütün özel ve değerli alanlarını, geleceğe hitap edecek projelerle dönüşümünü sağlayarak; sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Yıkımı tamamlandıktan sonra Belediyemize devri yapılan eski SSK Hastanemizin bulunduğu 40 dönümlük alanın 5 dönümlük kısmında yapımı süren Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı, planlamalarımız doğrultusunda başarıyla ilerlerken, toplam 6 kattan oluşacak binamızın temel beton döküm çalışmaları devam etmektedir. Geleceğe dönük en önemli yatırımlarımız arasında yer alan Belediye Hizmet Binamızın inşaatında ki tüm süreçleri yakından takip ediyoruz, sahamızı sürekli inceliyoruz ve ekiplerden gerekli bilgileri alıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilçemize ve halkımıza yakışır bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt'umuza yakışır güzel bir Belediye Binasına kavuşacağız. İnşaat alanında hummalı bir çalışma söz konusu, ekiplerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Belediye Hizmet Binasıyla aynı alanda hizmete sunulacak Millet Bahçesinin yanı sıra ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm' projesiyle birlikte bölgenin cazibe merkezine dönüşeceğini sözlerine ekledi.