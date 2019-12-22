Yeni ismiyle ?d?l ald?

T?rkiye'nin en iyi Do?u Anadolu b?lgesi ?ehir oteli se?ilen Movenp?ck Malatya Oteli ?d?l ald?.

Antalya Turizm Fuar?, GM Turizm Y?netim Dergisi taraf?ndan d?zenlenen Qm ?d?l t?reninde kazananlar iki a?amal? oylama sistemiyle belirlendi.11 dalda 57 farkl? kategoride turizmin en iyileri se?ildi.

?T?rk Turizminin Enleri? ?d?l t?reninde, T?rkiye'nin en iyi Do?u Anadolu b?lgesi ?ehir oteli Movenp?ck Malatya Oteli de, plaketini ald?.

Hilton'la yollar?n? ay?ran Malatya Giri?im Grubu, otelin yeni i?letmecisi olarak M?venpick ile 2 Aral?k 2019 tarihinde el s?k??m??t?.

Malatya'da 240 milyon liraya yap?lan l?ks otelde Hilton ile yollar?n? ay?ran Malatya Giri?im Grubu, Accor Grubu'nun ?at?s? alt?ndaki M?venpick markas? ile anla?m??t?.