Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenecek

İnönü Üniversitesi yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ‘Öğrenci Oryantasyon programı' düzenliyor. 23 Eylül'de başlayacak olan program farklı birimlere yönelik olarak bir hafta boyunca sürecek.

2019-2020 Eğitim öğretim yılı itibariyle İnönü Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Birimi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından oryantasyon eğitimi verilecek.

23 Eylül'de başlayacak olan ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan eğitim programında öğrencilere İnönü Üniversitesi eğitim öğretimi ile ilgili yönetmelikler ve yönergeleri, Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programları, kütüphane hizmetleri, yemek hizmetleri, spor faaliyetleri ve topluluklar hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

Bu kapsamda, program takvimine göre, Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokullarının bünyesinde bulunan salonlarda sunum yapılacak.