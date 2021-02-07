Yeni kongre ve fuar merkezinde sona gelindi

Yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarla Malatya'ya birçok proje kazandıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, birçok ulusal ve uluslararası fuarın düzenleneceği yeni bir Kongre ve Fuar Merkezini Malatya'ya kazandırıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Mişmiş Park Fuar alanında yapımı devam eden Kongre ve Fuar Merkezi çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Malatya'ya modern ve çağdaş bir mekan kazandırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni Kongre ve Fuar Merkezindeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarımızda herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Mayıs ayı sonu itibariyle tamamlayarak Malatya'mıza modern ve çağdaş bir mekân kazandırmış olacağız. Kongre ve Fuar Merkezi içerisinde konferans salonu, sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri ofisler ile fuara katılan katılımcılar tarafından görüşmelerin yapılabileceği alanlar bulunmakta. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir mekanı inşa ediliyor. Bu alandaki çalışmalar herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Mayıs sonu itibariyle tamamlanacağı inancındayım. Çalışmalarımızın tamamlanacağı güne kadar inşallah pandemi krizinde de ülkemiz ve insanlık kurtulur. İnşallah eskiden olduğu gibi yine Tarım Fuarlarını, Kitap Fuarını, Gıda Fuarları ve diğer fuarları bu yeni mekânda yapma imkanına kavuşuruz. Malatya'mızın çağdaş ve modern anlamda bir şehir hüviyeti kazanması noktasında bir taraftan Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Şire ve Buğday Pazarı, Kültür ve Eğitim Merkezleri ile çevre düzenlemeleriyle yoğun bir çalışma içerisinde. Bu alandaki çalışmalarımızda özellikle Sanayi Bakanlığımızın ile Fırat Kalkınma Ajansı'nın katkılarını ifade etmek istiyorum. Bu projemizi Bakanlığımız ve Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütmekteyiz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.