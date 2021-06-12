Yeni Malatya Stadyumu'nda çim zemin değişiyor

Yeni Malatyaspor'un mabedi Yeni Malatya Stadında çim zeminin değiştirilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Süper Lig'in tamamlanması ile birlikte Yeni Malatya Stadı da bakıma alındı. Stadyumdaki çim zemin değişikliği için çalışmalar başladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri çalışmaları yerinde takip etti.

Zemin çalışmaları hakkında bilgi veren Stat Müdürü Cem Eren, 4 yıl boyunca Yeni Malatyaspor'a hizmet veren çim zeminin ömrünü tamamladığını belirterek, "Çimimiz yıpranmıştı. Ekim yaptığımız alanlar gelişimini tamamlayamıyordu. Şu an 5 cm kadar zeminimizi kaldırıyoruz. Sulama ve alttan ısıtma sistemlerinin bakımlarını yapacağız. Sonrasında 10 cm kum serip zemini oturttuktan sonra yeni rulo çimlerimizin serilmesi işlemlerini tamamlayacağız. Yaklaşık 25 günde işlemlerin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Stadımız yeni sezona yetişecek" ifadelerine yer verdi.