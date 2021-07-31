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Yeni Malatyaspor, 3. etap kamp çalışmalarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Bolu’da sürdürdüğü üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Bolu'da sürdürdüğü üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.


Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, Bolu'da gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını bugün tamamladı. Doğu Anadolu ekibi, üç günlük iznin ardından 4 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da toplanacak. Yeni Malatyaspor, hazırlık çalışmaları kapsamında 6 Ağustos'ta Başakşehir FK ile hazırlık maçı oynayacak.

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