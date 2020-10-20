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Yeni Malatyaspor 5 haftada 5 puan topladı

Süper Lig’de bu yıl 4’üncü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 5 haftada 5 puan toplayabildi.

Süper Lig'de bu yıl 4'üncü sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor, bu sezon ilk 5 haftada 5 puan toplayabildi.


2020-2021 Süper Lig sezonunda ilk 5 hafta da sadece 1 kez galibiyet yüzü görebilen Yeni Malatyaspor, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 5 puan toplayabildi.


Ligin birinci haftasında deplasmanda Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci haftada sahasında İzmir ekibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybeden sarı-siyahlılar, 4. haftada sahasında Fraport-Tav Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Yeni Malatyaspor, milli aranın ardından 5. haftada konuk olduğu Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Şu ana kadar ligdeki tek galibiyetini 4. haftada sahasında Antalyaspor'a karşı alan sarı-siyahlılar, oynadığı 3 deplasman maçında ise galip gelmeyi başaramadı. Malatya temsilcisi, 5. haftaya kadar 3 deplasman maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı.


Konyaspor beraberliği sonrası izin verilen takım ise bugün top başı yapacak. 25 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılarda sakat olan Lukoki, Youssouf ve Adem'in ise durumları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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