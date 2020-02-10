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Yeni Malatyaspor 6 haftadır galibiyete hasret

Yeni Malatyaspor’da galibiyet özlemi Ankaragücü mağlubiyetiyle birlikte 6 maça çıktı.

Yeni Malatyaspor'da galibiyet özlemi Ankaragücü mağlubiyetiyle birlikte 6 maça çıktı.


Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş yeni takımıyla çıktığı ikinci maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 10 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.


Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Ankaragücü karşısında aldığı yenilgiyle puan tablosunda 24 puanda 10. sırada yer aldı.


Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 11 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 19 gol gördü.


Yeni Malatyaspor'da galibiyet özlemi Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte 6 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti.


Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile zorlu bir maça çıkacak olan Malatya ekibinde Fofana'nın sakatlığı sürüyor.

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