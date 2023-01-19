Yeni Malatyaspor Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, Pazar günü Adanaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın peşinde. Sarı siyahlılarda teknik heyet, Bodrumspor maçında yaşanan top kayıpları ve hatalı pasların Adanaspor karşısında da yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor.

Yeni Malatyaspor, 22 Ocak Pazar günü saat: 16:00'da deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçında mutlak galibiyet elde etmenin peşinde. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Yılmaz Vural önderliğinde bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligde oynadığı son 2 maçta puan çıkaramayan Doğu Anadolu ekibi 15 puanla 17. Sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini elde etmek isteyen Kaplanlar sahadan 3 puan ile ayrılarak küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor.

Sarı siyahlı ekipte kırmızı kart cezası bulunan defans oyuncusu Philip Gameli Awuku bu maçta forma giyemeyecek. Gameli dışında eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor