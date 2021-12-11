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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.


Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk edeceği Alanyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren kaplanlarda mutlak hedef 3 puan. Öte yandan Konya maçında forma giyemeyen Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam ederken, bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.


Doğu Anadolu ekibi ile Akdeniz ekibinin aralarında oynadıkları 12 maçta her iki takımın da 4'er galibiyetleri bulunurken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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