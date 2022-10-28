İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında

Spor Toto 1.

Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altınordu'yla karşılaşacak.


Lig'in 11. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00'de İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Lig'deki ilk galibiyetini 9.haftada deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0'lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, 10.haftada evinde Göztepe'ye 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Lig'de ki 10 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan Doğu Anadolu ekibi, Altınordu maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.