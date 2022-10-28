Yeni Malatyaspor, Altınordu deplasmanında

Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında deplasmanda İzmir ekibi Altınordu'yla karşılaşacak.

Lig'in 11. hafta mücadelesinde bugün saat 20.00'de İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaşacak olan sarı-siyahlılar, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Lig'deki ilk galibiyetini 9.haftada deplasmanda Bandırmaspor karşısında 2-0'lık galibiyetle alan Yeni Malatyaspor, 10.haftada evinde Göztepe'ye 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Lig'de ki 10 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puan toplayan Doğu Anadolu ekibi, Altınordu maçını kazanarak tekrardan çıkışa geçmek istiyor.