Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısında bu sezon bekleneni veremeyen U19 Takımı ile 19 puanla orta sıralarda bulunan U17 Takımı Antalya'da 1 haftalık kamp yapacağı açıklandı.

Küme düşmenin olduğu her iki kategoride Yeni Malatyaspor U19 Takımı son sırada, U17 Takımı ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Altyapıdan A Takım'a yükselen ve profesyonel olarak farklı takımlara kiralık olarak giden oyuncuların boşluğunu dolduramayan Yeni Malatyaspor altyapısı U19 kategorisinde küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Murat Uçkun'un çalıştırdığı U19 Takımı ile Murat Kayapınar'ın çalıştırdığı U17 Takımı ligin ikinci yarısına güçlü girmek için Anlatya Lara'da 1 haftalık kamp yapacak.

Bu arada U19 kategorisinde ikinci yarı öncesinde takviye yapılacağı açıklandı. Grupta son sırada bulunan U19 Takımı'nın daha önce altyapıda forma giymiş isimleri ikinci yarı için yeniden kadrosuna dahil etmeye hazırlandığı ifade edildi.