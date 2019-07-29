Yeni Malatyaspor altyapısı artık üretecek

Ayrıca mevcut tesisimiz de tadilata sokulacak. Bu iki gelişme de altyapının geleceği açısında oldukça önemli diye düşünüyorum” dedi.

Yeni Malatyaspor altyapısında göreve gelir gelmez tesisleşme hamlesi başlatılması adına bazı görüşmeler yapan Erdal Gündüz, önümüzdeki günlerde yeni çim saha için ilk kazmanın vurulacağını, ayrıca mevcut tesisin de tadilata alınacağını söyledi.

Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, altyapının geleceğini şekillendirme adına yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini ve önümüzdeki günlerde güzel gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

“Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak”

Nurettin Soykan Tesisleri içerisinde yeni bir çim saha yapacaklarını kaydeden Gündüz, “Biz bu göreve gelirken altyapıyı bilen ve tanıyan kişiler olarak geldik. Öncelikle altyapının üreten bir yer olabilmesi için sizin altyapıya imkan sunmanız lazım. Bu anlamda tesisleşme adına çalışmalarımıza başladık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile konuyu paylaştık. Başkanımız bizzat gelerek tesisimizi gördü ve gerekli talimatları verdi. Birkaç güne yeni çim saha için ilk kazma vurulacak. Ayrıca mevcut tesisimiz de tadilata sokulacak. Bu iki gelişme de altyapının geleceği açısında oldukça önemli diye düşünüyorum” dedi.

“Tamamen yetiştiren, üreten bir yapı oluşturmak”

Gündüz, amaçlarının altyapıda yapacakları reformla birlikte futbolcu yetiştiren bir yapıya kavuşmak olduğunu da belirterek, şunları söyledi. “Amacımız yarışmacı takımlar ve sporcular ortaya çıkarmak değil, tamamen yetiştiren, üreten bir yapı oluşturmak. Yeni oluşturduğumuz antrenör yapısı da bu hedefimize çok uygun. Altyapımızın kısa zaman sonra çıkardığı futbolcularla adından söz ettiren bir altyapı olması en büyük motivasyon kaynağımız olacak.”