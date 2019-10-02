İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor altyapısı Murat Kayapınar ile anlaştı

Son olarak Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati Palancı’nın yardımcısı olarak görev yapan akademisyen futbol antrenörü Murat Kayapınar, Yeni Malatyaspor alt yapısında U17 kategorisinin başına getirildi.

Son olarak Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın yardımcısı olarak görev yapan akademisyen futbol antrenörü Murat Kayapınar, Yeni Malatyaspor alt yapısında U17 kategorisinin başına getirildi.


İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olan Kayapınar, daha önce Yeni Malatyaspor'da A takımında yardımcı antrenör olarak görev almıştı. Son olarak 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da Hayati Palancı'nın yardımcısı olarak görev yapan Kayapınar'ın Yeni Malatyaspor U17 takımının başına getirildiği açıklandı.


Kulüp altyapı sorumlusu Erdal Gündüz, Murat Kayapınar'ın U17 antrenörlüğü görevine getirildiğini belirterek, “Murat Kayapınar hocamız antrenörlük kimliğinin yanında akademik anlamda da bu işin içinde olan birisidir. Bu anlamda altyapımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Altyapıda yarışmacı olmaktan çok yetiştirici olmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu getirilerini kısa süre sonra göreceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.