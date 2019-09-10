Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor

haftasında oynayacakları Ankaragücü maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Alanyaspor maçını bir yol kazası olarak geride bıraktık. Çünkü bu takımın potansiyeli çok daha iyisini yapabilecek düzeyde. İnşallah aradan sonra oynayacağımız ilk maç olan Ankaragücü karşılaşmasında 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Takımdaki son durum ve Ankaragücü maçı hazırlıklarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Ravcı, önlerindeki maçın önemine vurgu yaptı.

“Bu takımın potansiyeli çok daha iyisini yapabilecek düzeyde”

Ligin ilk 3 haftasında aldıkları 3 puanın kendilerini memnun etmediğini belirten Ravcı, “Oynadığımız oyunun karşılığında daha fazla puan kazanabilirdik. Haftalar ilerledikçe daha iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum. Ligin ilk 3 haftasında sergilediğimiz oyunun karşılığı 3 puan olmamalıydı. Trabzon'da ve Alanya maçının ikinci yarısında iyi bir görüntümüz vardı. Alanya maçını bir yol kazası olarak geride bıraktık. Çünkü bu takımın potansiyeli çok daha iyisini yapabilecek düzeyde” dedi.

“Gökhan ve Fofana Ankaragücü maçına yetişemeyecek”

Ravcı, milli arada hazırlıklarını sürdürdüklerini de belirterek, şunları söyledi:

“Milli aranın bize faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü takımımızda 3 önemli futbolcumuzun sakatlığı söz konusu oldu. Bu futbolcuların iyileşmesi ve takıma yeniden dönmesi bakımından milli ara işimize yaradı diyebilirim. Şu an görünen Fofana ve Gökhan Töre'nin bu haftaki maça yetişemeyeceği yönünde. Bu anlamda Ankaragücü maçına 2 eksikle hazırlanıyoruz. İnşallah aradan sonra oynayacağımız ilk maç olan Ankaragücü karşılaşmasında 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz.”