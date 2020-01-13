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Yeni Malatyaspor, Antalya kampını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampını tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas’a gitti.

Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampını tamamlayarak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.


Ligin ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak Pazar günü başladığı 9 günlük kamp çalışmaları kapsamında oynadığı tek hazırlık maçında Arnavutluk takımı Kukesi ile 1-1 berabere kaldı.


Malatya ekibi kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “5 Ocak Pazar günü başladığımız Antalya Belek kampımızı bugün 12.00'de yaptığımız antrenmanla tamamlamış bulunmaktayız. 9 gün süren kampımızda güç, dayanıklılık, çabukluk ve koordinasyon gibi çalışmalarla yoğun bir süreç geçirdik. Oldukça verimli geçen kampımızda herhangi bir sakatlık durumunun ortaya çıkmadığını ve futbolcularımızın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda oynayacağımız Sivasspor maçı öncesi fiziksel olarak hazır olduklarını siz değerli camiamızla paylaşırız” ifadelerine yer verdi.

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