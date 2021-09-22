Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 6. haftasında Sivasspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Doğu Anadolu ekibi, ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, Antalyaspor ile 25 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacak. 6 karşılaşmada 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.