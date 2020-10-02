Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, yarın 13.30'da başlayacak maçta Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında 3-0'lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, 3 puan için kenetlendi.

Hafta içerisinde transferde Semih Kaya ve Wallece gibi 2 önemli ismi kadrosuna katana sarı-siyahlılar, Akdeniz temsilcisi karşısına farklı bir kadroyla çıkacak.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Trabzonspor maçının kadrosunda değişikliğe giderek Lukoki, Zuqui ve Semih Kaya'ya ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk 3 haftalık bölümünde oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Antalyaspor ile evinde karşılaşacak Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Yarın 13.30'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Antalyaspor müsabakasını Alper Ulusoy yönetecek.