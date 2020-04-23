Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Yalçınkaya: "Dönüşümüz inşallah çok iyi olacak"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya, korona virüs süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu kötü günler bitecek ve Yeni Malatyaspor olarak dönüşümüz inşallah çok iyi olacak" dedi.

Takımdaki son durum ve korona virüs süreciyle ilgili açıklamada bulunan Yalçınkaya önemli mesajlar verdi.

Sözlerine tüm Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yalçınkaya, "Tüm çocuklarımızın bayramını en güzel duygularımla kutluyorum. Biz de kulüp olarak bu hassas dönemde kapı kapı gezerek çocuklarımızın bir nebze yüzünü güldürmek için forma hediye ettik. İnanın o mutluluk, o sevinç bize yeter. İnşallah yarınlar bizim olacak. Tabi oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak ülke olarak güçlü bir duruş ortaya koyuyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"El ele, kol kola bu zorluğu da aşacağımıza inanıyorum"

Liglerin başlama durumu ve takımlarının hazırlığıyla ilgili de konuşan Yalçınkaya, "Takım olarak bireysel çalışmalarımız sürüyor. Bu sezon camiamızı çok üzdük. Maalesef Avrupa'ya gitmemiz ve erken form tutmamız da bunda etkili oldu. Tabi yönetim olarak muhakkak eksiklerimiz olmuştur. Ama ben inanıyorum ki, ligler yeniden başlarsa dönüşümüz çok iyi olacak. Biz ne zorlukları aşarak buralara geldik. Yine el ele, kol kola bu zorluğu da aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.