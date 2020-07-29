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Yeni Malatyaspor aşkı sınır tanımıyor

Yeni Malatyaspor’un hiçbirini maçını kaçırmayan fanatik taraftarlar Orhan Mutlu (66) ve eşi Fatma Mutlu (59), Allah ömür verdikçe takımın peşinde olacaklarını belirterek, "Ne lig, ne de başka bir şey bu sevgimize engel olamaz" dedi.

Yeni Malatyaspor'un hiçbirini maçını kaçırmayan fanatik taraftarlar Orhan Mutlu (66) ve eşi Fatma Mutlu (59), Allah ömür verdikçe takımın peşinde olacaklarını belirterek, "Ne lig, ne de başka bir şey bu sevgimize engel olamaz" dedi.


Yeni Malatyaspor'un müsabakalarını kaçırmayan Orhan Mutlu (66), zamanla eşi Fatma Mutlu'yu (59) da maçlara getirmeye başlamış. Orhan Mutlu, gençliğinin tribünlerde geçtiğini belirterek, "Aşağı yukarı 40 yıldır Malatyaspor'un peşindeyim. Ne 3. Lig, ne soğuk, ne de uzak demedim takımın birçok maçına gittim. Bu öyle bir sevgi anlatılmaz yaşanır. Bize deli diyenler oluyor, ne işiniz var diyenler oluyor. Ama bunu söyleyenler memleket nedir, memleketin takımına duyulan aşk nedir bilmiyorlar. Benim Allah'tan tek duam, canımı Malatyaspor'un şampiyonluğunu gördükten sonra alsın. Bu sene kötü bir sene oldu. Canımız çok yandı. Uykusuz gecelere talim ettik. Fakat her ne olursa olsun bu takımın peşini bırakmayacağız" dedi.


Gençlere de tavsiyelerde bulunan Orhan Mutlu, "Ne yazık ki gençlerimiz hayatlarını bilgisayar başında harcıyor. Futbolu da hayatı da sanal dünya üzerinden yaşıyorlar. O yüzden de sıcak duygularını yitirmiş durumdalar. Çıksınlar dışarı, atsınlar kendilerini doğanın kalbine. Hem şu 3 günlük dünya insanın sevdiği bir şeyler olmalı. Memleketinin takımı gibi, ülkesi gibi, eşi gibi mesela. Bu duyguları tatmadan yaşanmış hayat, yitik hayattır bana göre. Biz Allah ömür verdikçe bu takımın peşinde olacağız. Ne lig, ne de başka bir şey bu sevgimize engel olamaz" diye konuştu.

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