Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

Eleme Turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Sırp ekibi Partizan'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Malatya ekibi böylece turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Chaalali'ye aktardı. Chaalali'nin vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mustafa Akbaş topu kafayla arkaya sektirdi, Mina'nın dokunduğu topu kaleci kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Eren'in vuruşunda top dışarı çıktı.

Stat: Malatya

Hakemler: Christopher Kavanagh, Daniel Cook, Neil Davies

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan, Issam (Rahman dk. 9), Murat Yıldırım, Chaalali, Guılherme (Eren Tozlu dk. 74), Gökhan Töre, Bifouma (Fofana dk. 68), Jahovic

Yedekler: Ufuk, Robin, Hadebe, Donald

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Partizan: Stojkovic, Pavlovic, Ostojic, Miletic, Urosevic, Scekic, Zdjelar, Tosic (Lutovac dk. 71), Asano Sadiq (Ozegovic dk. 90+6 ?), Soumah (Lazar Pavlovic dk. 82),

Yedekler: Stevanovic, Vujacic, Brezancic, Filip Stevanovic

Teknik Direktör: Savo Milosevic

Gol: Jahovic (dk. 7) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa Akbaş, Chaalali, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor), Scekic, Umar Sadiq, Ostojic (Partizan)