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Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1.

Lig'in 9. Haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


16 Ekim Pazar günü saat 13:30'da deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını sürdüren kaplanlar, Geride kalan 8 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Doğu Anadolu ekibi Bandırmaspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.


Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken, takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

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