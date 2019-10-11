İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile karşılaşacak

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 8.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken, sarı kırmızılılar milli arayı iyi değerlendirmek adına Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.


Konyaspor maçına Orduzu Pınarbaşı Nurettin Sokan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlanan sarı kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmazken, antrenman eksiği bulunan Gökhan Töre ve Arturo Mina ise takımdan ayrı çalışıyor. İki futbolcunun da Konyaspor maçına yetişecekleri belirtildi. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada hanesine 10 puan yazdıran Malatya ekibi milli arayı iyi değerlendirmek adına Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumundaki müsabaka yarın 16.00'da oynanacak.


Sergen Yalçın'ın bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir takım sahaya süreceği, maç eksiği bulunan oyuncuları da yine yakından görmek için forma vereceği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.