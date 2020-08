Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten ‘devam' açıklaması

Bugüne kadar hep sevinçler yaşattık ama gerçekten düştükten sonraki 5 gün içerisinde ciddi üzüntü yaşattığımızı biliyoruz. Görevimizin başındayız. Yeniden iyi yerlere gelmek, camiamızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bir basın toplantısı düzenleyerek takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gevrek, görevinin başında olduğunu ifade ederek geçen sezonki başarısızlıktan dolayı camiadan özür diledi.

“Bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun gelsin”

Başkan Gevrek, görevde oldukları 6 sene boyunca başarılı süreçlerde dahi istifaya davet edildiğini belirterek, “Sadece bu sene için söylemiyorum, bir grup tarafından 6 senedir her fırsatında istifam istendi. İnansam gerçekten Malatyaspor taraftarı benim istifa etmemi istiyor ve istifa etmem Malatya'nın menfaatine, bir dakika durmam. Birkaç kişi istedi diye de bu olmaz. Bazen protestolarda haktır, istifaya çağırmakta haktır. Zaman zaman maçlarda protestolar olur. Bizim hiçbir zaman taraftara kırgınlığımız olmadı. Çünkü taraftar oraya geliyor, bu onların hakkıdır. Yeter ki hakaret olmasın. UEFA'ya giderken de protesto edildik. 2. Lig'den 1. Lig'e çıkarken de, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarken de istifam istendi. Malatya'nın menfaatine için gelip bu görevi bizden daha iyi yapacak biri varsa buyursun gelsin. Ama bunun bir kuralı var” şeklinde konuştu.

“Hatalardan ders çıkararak her zaman yol yürüdük”

Gevrek 6 yıllık süreç içerisinde doğrularının yanında yanlışlarının da olduğunu belirterek, “6 yılda takımı 2. Lig'den alıp Süper Lig'e çıkardığımızı ara ara tekrarlıyoruz. Doğrularımızı söylerken yanlışlarımızı, hatalarımızı da söylemek zorundayız. Geride kalan 6 seneye baktığımızda da eksiklerimiz, hatalarımız ve yanlışlarımız vardı. Eksilerimizi görüp, hatalarımızın farkına varıp o hatalardan ders çıkararak her zaman yol yürüdük. Bu süre zarfından ülkemizi Avrupa'da en güzel şekilde temsil ettik. 2 galibiyet, 1 beraberlik ile ülke puanına 2,5 puan katkı sağladık. Bu hem Malatya hem de Türkiye adına çok önemli. Süper Lig'de de ilk yarıyı 24 puanla kapattık. Aslında bakıldığında iyi puan topladık. İkinci yarıda hiç beklenmedik bir düşüş yaşadık. Futbol camiası olarak da kimsenin beklemediği bir şeydi. Hiç birimizin beklemediği bir durumdu. Tabi bunların mutlaka etkenleri vardır. Hatalarımız ve eksiklerimiz var. Nasıl ki yaptığımız doğruları söylüyorsak, nasıl ki yaptığımız doğrularla bir yerlere geldiysek, yapmış olduğumuz hatalarla da mutlaka sıkıntı yaşadık” dedi.

“İhanet ettiler”

Gevrek, bazı futbolcuların takıma ihanet ettiğini kaydederek, “İnandığımız insanlar maalesef yanlış yaptılar. Bazıları ihanet ettiler. Bir şehrin kulübüne ihanetin asla affı olmaz. Şahsıma yapsa eyvallah derim ama bir kulübe ihanet ediliyorsa bu ihanetin asla ve asla affı olmayacak. Belki bu da bizim suçumuz. İhanet edenlere inanıp, güvendik. O hatayı da kendimizde görüyoruz. Onu da zamanı geldiğinde net bir şekilde hepsini açıklayacağım. Maç kaybedebiliriz ama çıkarsın karakterini ortaya koyarsın, oynarsın. Maç kaybedip, kazanabilirsin, kümeye de düşebilirsin ama sonuna kadar mücadele edersin, karakterini ortaya koyarsın yine de düşersin. Bu futbolda var ama maalesef hepsi için söylemiyorum. Bir grup karaktersiz futbolcuya denk geldik” ifadelerini kullandı.

“Sergen Yalçın'ın gitmesi hataydı”

Sergen Yalçın'ı göndermelerinin de hata olduğunu kaydeden Gevrek, “Belki kimse söylemez ama ben söyleyeyim, aslında Sergen hocanın gitmesi bir hataydı. Bir çok kişi kötü gidişatın nedeni için futbolcu, şu, bu' diyor. Bazı futbolcular elimizde olmayan nedenlerden dolayı gittiği için söylüyorum. Fakat Sergen hoca yönetim tarafından alınan kararla gitti. Samimi bir şekilde söylemeliyim ki, bence bir hataydı. Bizim bu hatalarımızdan mutlaka ders çıkarmamız lazım. Sadece o değil çok hatalarımız var” şeklinde konuştu.

“Özür diliyorum”

Gevrek, ligin ikinci yarısındaki başarısız tablodan dolayı özür dileyerek, “İkinci yarısında hepimiz çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ben taraftarların, kamuoyunun, herkesin yüzünde o üzüntüyü gördüm. Hepimiz üzüldük. Özellikle de bundan dolayı hem taraftarlarımızdan hem de camiamızdan şahsım ve yönetim kurulum adına özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Bugüne kadar hep sevinçler yaşattık ama gerçekten düştükten sonraki 5 gün içerisinde ciddi üzüntü yaşattığımızı biliyoruz. Ben her zaman her işte hatanın yüzde 95'ini kendimde ararım. Sadece şunu söylemek istiyorum, bizim bir, birlikte olmamız lazım. Eksiklerimizle, hatalarımızla bir olmamız lazım. Yönetim olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. İyisiyle kötüsüyle yapmaya çalışıyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz, doğrularımız var. Bu bizim buradaki yönetimsel olarak sorumluluğumuz ama Malatya taraftarının, camiasının da sorumluluğu var. Nasıl ki o düştüğü zaman hepimiz her birlikte üzüldüysek, nasıl çıktığımızda sevindiysek, herkesin mutlaka bir sorumluluğu var. Taraftar maça gelerek üzerine düşeni yapıyor. Basın kendi üzerine düşeni yapıyor. Siyasetçi destek veriyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum, asla hata ve eksiklerimizi görmemezlikten gelmeyeceğiz. Elimizde bir değer var, bu değerin farkına varalım. Gidiyorduk, gittik de düştük. Öyle veya böyle biz düştük ama Allah'a çok şükür Süper Lig 21 takıma çıktı. Burada katkı sağlayanlara, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı'nda 20 kulübün birlikte aldığı karar ve o dayanışma da çok önemliydi. Pandemiden dolayı böyle oldu, yoksa normalde böyle bir şey olmayacaktı. Hatalarımızı örtmek için söylemiyorum, 20 kulübün aldığı ortak karar böyleydi” ifadelerine yer verdi.

“Bırakın Malatyaspor'un 1 kuruş parasını almayı, israf ettiysem namussuz şerefsizim”

Gevrek, yaşanılan deprem ve pandemi süreçlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini de belirterek, “Ben 6 yıldır bu kulüpteyim ve bu süreç içerisinde kulübe cebimden verdiğim parayı genel kurulda açıkladım. Paralar nereye gitti, para yedi demek bence ahlaksızlıktır. Şahsıma bırakın Malatyaspor'un 1 kuruş parasını almayı, israf ettiysem namussuz şerefsizim. Bu yakıştırmalar hoş değil, bunun vebali var. Ben 6 senedir buradayım bir kuruş için pazarlık yaparak Malatya'nın menfaatini şirketimden daha fazla buranın hesabını kitabını yapan birisiyim. Bunu yaparken hatamız Biz asla bilerek bir kuruşu israf etmedik. Kim bunu iddia ediyorsa çıksın biz kuruşu kuruşuna kadar söyleyelim” diye konuştu.