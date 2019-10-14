Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten takıma övgü

Hedefimiz geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılabilmek” dedi.

İstanbul'daki Malatya Tanıtım Günleri'nin son gününde kulüp televizyonuna konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Sakat oyuncularımızın takıma döndü”

Gevrek, Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, “Ligde en son sahamızda Denizlispor'u mağlup etmiştik. Ardından bir milli araya girdik. Bu ara sakat oyuncularımızın takıma dönmesi adına oldukça faydalı oldu. Zannederim Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar. Tabii milli ara, dolayısıyla İstanbul'da Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçta oyuncularımızın son durumunu yakından gördük. Ligin 8. haftasında deplasmanda oldukça zorlu bir Konyaspor karşılaşması oynayacağız. Onlar da yükselişte olan bir takım durumunda. İnşallah Denizli maçındaki çıkışımız devam eder” dedi.

“Birlikte daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum”

Adil Gevrek, oyuncuların performansından memnun olduklarını da dile getirerek, şunları söyledi:

“Genel itibariyle takımımızın performansından memnunuz. Bu sezon daha atak ve gole yakın oynayan bir görüntümüz var. Zaten bu durum en çok gol atan takım olduğumuz istatistiğini de beraberinde getirdi. Yine en golcü oyuncu ve en çok asist yapan futbolcu da bizim takımımızda. Umarım performansımız artarak devam eder. Gökhan ve Mina gibi oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla birlikte daha iyi duruma geleceğimiz düşünüyorum.”