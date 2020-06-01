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Yeni Malatyaspor çalışmalara yeniden başladı

Yeni Malatyaspor’da korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalar yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor'da korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalar yeniden başladı. Futbolcular gruplar halinde yoğun bir tempoyla maçlara hazırlanıyor.


Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı maçlardan sadece 1 puan alarak performansıyla otoriteleri şaşkına çeviren sarı-kırmızılar, 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak.


Pozitif vakaların ardından tekrarlanan iki korona virüs testinin sonuçlarının da negatif çıkmasının ardından Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına yeniden başlayan Malatya ekibinde moraller üst seviyede.


Karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılar, Karaman'ın idman programlarıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

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