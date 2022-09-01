Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurtettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Malatya temsilcisinde, lisansı çıkarılan Haqi Osman ve Philip Gameli Awuku da yer aldı. Öte Yandan defans oyuncusu Barış Başdaş'ın geçen sezondan bulunan 2 maçlık cezası sona erdi. Cihat Arslan'ın şans vermesi halinde Barış, bu maçta forma giyebilecek.

Ligde henüz 3 ile tanışamayan Doğu Anadolu ekibi, Rizespor maçında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.