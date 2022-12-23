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Yeni Malatyaspor Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1’inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 19.

Spor Toto 1'inci Ligde mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligin 19. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Yeni Malatyaspor, 1. Ligin 19. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı siyahlı ekipte futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekti.


Doğu Anadolu ekibi Denizli deplasmanından galibiyet ile dönerek, küme düşme potasından çıkmanın peşinde. Ligdeki 5 maç aradan sonra galip gelen kaplanlarda morallerin üst seviyede olduğu gözlerden kaçmadı.

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