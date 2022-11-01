Yeni Malatyaspor deplasmanda farklı

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, son üç maçında iki galibiyet elde ederek çıkışa geçti.

Son olarak İzmir ekibi Altınordu'yu deplasmanda mağlup eden sarı-siyahlılar, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Ligde aldığı iki galibiyeti de deplasmanda elde eden Doğu Anadolu ekibi, bu alanda deplasman karnesi iyi olan takımlar arasında yer alıyor.

Kaplanlar ligde topladığı 9 puanın 7 ‘sini deplasmanda elde etti. Altınordu galibiyetiyle moral bulan Yeni Malatyaspor, Ligin 12. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.