İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor erteleme maçına çıkacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.


Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve 23 Şubat Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek olan Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor 18 Ocak Salı günü karşı karşıya gelmiş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin devre arasında etkili olan kar yağışı nedeniyle maç tatil edilmişti.


Ligde kalma umutlarını zora sokan sarı-siyahlı ekip ligde 16 puanla son sırada yer alırken, Güneydoğu Anadolu temsilcisi Gaziantep ise 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

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