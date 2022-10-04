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Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı.


9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da evinde Erzurumspor ile karşılaşacak olan sarı siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Ligde geride kalan 7 haftada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kaplanlar, Erzurumspor FK maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Antrenmanda futbolcuların azmi ve hırsı dikkat çekerken Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Rahman Buğra Çağıran, Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Rahman dışında takımda cezalı veya sakat oyuncu ise bulunmuyor.

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