Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Doğu Anadolu ekibi, ligde 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile henüz galibiyet elde edemeyen Kaplanlar, Eyüpspor maçını kazanarak hem taraftarlarını mutlu etmenin hem de Vural yönetimindeki ilk galibiyetini elde etmenin peşinde.

Sarı-siyahlı ekipte, kırmızı kart cezası biten defans oyuncusu Philip Gameli Awuku, şans verilmesi halinde forma giyebilecek.