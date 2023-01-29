Yeni Malatyaspor- Eyüpspor maçının ardından

Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin lideri Eyüpspor ile zorlu bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Müsabakanın ilk yarısında Ogün ve Cengizhan'ın golleri ile 2-1lik skorla ilk yarıyı tamamladıklarını belirten Yılmaz, rakibin ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerin ise kendilerini bir nevi rahatlattığını söyledi.

Oyunun geneline baktıklarında çok ciddi bir pozisyon bulamadıklarını da ifade eden Yılmaz, "Oyunun temposunu düşürmek istedik. Bizim için kabus 60. dakikada çift sarı karttan Burak'ın oyun dışı kalması oldu. Ancak beklediğim riski görmedim, Uğur'u öne alıp uzun top oynadılar, biz de iyi direndik. Orta sahada kalabalık olduk, 2 oyuncuyla hücuma çıkma düşüncesindeydik. Allah'a çok şükür 85'te direkten dönen topun haricinde çok ciddi pozisyonla karşılaşmadık" dedi.

Göreve geldikten sonra özellikle alt yapıdaki gençleri de A takıma ilave etmek için çalışmalar başlattıklarını ve bunda da başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Yılmaz, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de maç sonu yaptığı değerlendirmede kendileri için kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyleyerek, iyi bir mücadele örneği sergileyen Yeni Malatyaspor'u tebrik etti.

Rakibinin sezon başından beri sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve karşılaşmada da 10 kişi kalmalarına rağmen kendilerinin istedikleri pozisyonları üretemediklerini söyleyen Üzülmez, bu durum karşısında özeleştiri de yapmaları gerektiğini belirtti.

Eyüpspor camiası ve taraftarlarından mağlubiyet için özür dileyen Üzülmez, var olan kredilerinin de artık tükendiğini söyledi. İlk yarı iyi oyun ile topladıkları puanla lider olduklarını ve yine aynı performansı sergileyeceklerini de söyleyen Üzülmez, "Kağıt üzerinde teorik olarak iyi takım olabilirsiniz ama sahada mücadele etmediğiniz zaman böyle hüsrana uğrayabiliyorsunuz. Bugün istediğimiz performansı ortaya koyamadık, hatalar yaptık, çok basit top kayıpları yaptık. Bizim için üzüntü verici bir mağlubiyet oldu. Ancak ayağa kalkacağız, kalkmamız da gerekiyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz, ancak bu sadece bizimle olamaz, oyuncularında kendi sorumluluklarını bilip üzerlerine düşeni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.