İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor

Süper Lig’de geçen sezonlara göre kötü sezon geçiren Yeni Malatyaspor 9 maçlık galibiyet özlemini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor.

Süper Lig'de geçen sezonlara göre kötü sezon geçiren Yeni Malatyaspor 9 maçlık galibiyet özlemini Trabzonspor karşısında dindirmek istiyor.


Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile berabere kalan Yeni Malatyaspor'da 2020 yılının ilk puanı alınırken, galibiyet özlemi ise henüz dinmedi.


Oynadığı son 15 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 9 puan toplayabildi. Kemal Özdeş'ten bayrağı devralan Hikmet Karaman ile ilk maçında puanla tanışan Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunuyor.


Ligin ilk yarısında topladığı 24 puanın üzerine sadece 1 puan koyabilen sarı kırmızılılar, önünde bulunan Trabzonspor müsabakasını kazanarak hızla alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.