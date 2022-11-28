Yeni Malatyaspor galibiyete hasret kaldı

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un ligdeki galibiyet özlemi sürüyor.

Ligde dört maçtır galip gelemeyen sarı-siyahlı ekip, bu maçlarda 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Son olarak ligin 11. haftasında Altınordu'yu deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Doğu Anadolu ekibi, bu maçtan sonra galibiyet yüzü görmedi. 9 Aralık Cuma günü saat 20.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçı kazanarak hem üst sıralara tırmanma hem de taraftarını mutlu etmenin peşinde.

Sarı-siyahlılarda orta saha oyuncusu Jospin Nshimirimana ülkesi Burundi'nin milli takımında yer aldığı için bu maçta forma giyemeyecek. Ligde 11 puanla 17. Sırada bulunan kaplanlar, Samsunspor maçını kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.