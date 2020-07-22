İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Geçen hafta deplasmanda Ç.Rizespor'a yenilerek kümede kalma şansını zora sokan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına moralsiz başladı.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı Rize deplasmanına götürülmeyen Afriyie Acguah katıldı. Düz koşu yapan Ganalı oyuncunun Gaziantep maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.