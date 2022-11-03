Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, Ligin 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 5 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Yeni Malatya Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hasan Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlılar, bu maçı kazanarak küme düşme potasından çıkmayı hedefliyor. Son olarak İzmir ekibi Altınordu'yu deplasmanda mağlup eden Doğu Anadolu ekibi ligdeki 2. galibiyetini elde etmişti. Ligde aldığı iki galibiyeti de deplasmanda elde eden Malatyaspor, deplasman karnesi iyi olan takımlar arasında yer alıyor.

Kaplanlar ligde topladığı 9 puanın 7'sini deplasmanda elde etti.