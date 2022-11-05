Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Gençlerbirliği maçına iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, “Zaman zaman duran toplarda etkili olan bir Gençlerbirliği izledik. Attığımız penaltı golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya da istediğimiz gibi başladık. Çok iyi bir başlangıç yaptık ve ikinci golü bulduk” dedi.

"Duran top organizasyonlarında sıkıntı yaşıyoruz"

Duran top organizasyonlarında sıkıntı yaşadıklarını ve ilk golü de korner atışından yediklerini anımsatan Özer, “Korner atışında arka direkten yediğimiz bir gol var ama ikinci golü kabul etmiyoruz. Böyle bir faul olamaz. Faul yokken hem sarı kart gören bir oyuncumuz var hem de aynı oyuncu ikinci karttan atılarak 10 kişi kalan bir Yeni Malatyaspor var. Kolay bir maç değildi. Her iki takım açısından da zor bir maçtı. Çünkü zor günler geçiren iki takımın mücadelesiydi. Onlar da puan ve puanlar almak için mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

"İkinci gol bizi gerçekten üzdü"

2-0 önde oldukları maçtan berabere ayrılmak zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Özer, “2-0 önde yolumuza devam ederken yediğimiz ikinci gol bizi gerçekten üzdü. İlk defa kendi evimizde galip gelmenin sevincini yaşamak isterdik ama ne yazık ki yaşayamadık. Ama yolumuza devam edeceğiz. Sezon devam ediyor, bu tip maçlar olacak. Ben oyuncularımın verdiği bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Ama bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğine de inanıyorum” diye konuştu.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun ise Malatya deplasmanına 3 puan için geldiklerini ifade ederek, “Biz buraya 3 puan için geldik ama oyunun ilk yarısında yediğimiz gol bizi iyice demoralize etti. İkinci gol de peşinden geldi. Ama daha sonra oyuncularımızın inancı ve maçı kazanma istekleri ile 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Son dakikalarda kaçırdığımız gol pozisyonları da vardı. Buradan 3 puanla dönemediğimiz için üzgünüz. İnşallah iki takım için iyi olur bundan sonra” açıklamasında bulundu.