Yeni Malatyaspor, Giresun'da galibiyet arayacak

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 13.
Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.
Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip maçın hazırlıklarını sürdürürken, Marius Sumudica yönetiminde tekrardan galibiyet ile tanışmak istiyor.
Doğu Anadolu ekibi ile Karadeniz ekibinin aralarında oynadıkları son 6 maçta her iki takımın 2'şer galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.