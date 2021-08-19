Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 2.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, yeni sezona 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlamıştı. Sarı-siyahlılar, 1 günlük aranın ardından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te deplasmanda Göztepe'nin rakibi olacak.