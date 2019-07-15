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Yeni Malatyaspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı

Transferde son olarak kadrosuna Zimbabveli Hadebe’yi dahil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği Brezilyalı Guilherme ile yeniden anlaşma sağladı.

Transferde son olarak kadrosuna Zimbabveli Hadebe'yi dahil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak transfer ettiği Brezilyalı Guilherme ile yeniden anlaşma sağladı.


Brezilyalı orta sahayla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük verim aldığı 10 numarayı, Topuk Yaylası kampına çağırdı.


Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan ve 19 Temmuz'a kadar futbolcu listesini teslim etmesi gereken Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıl daha kiralık sözleşmesi yapmaya hazırlanıyor.


Geçen sezon ligi 5 gol, 7 asistlik performansla tamamlayan Guilherme'nin sunulan teklife olumlu dönüş yaptığı ve detayların konuşulmasının ardından kampa katılacağı ifade edildi.


Guilherme için Galatasaray ve Göztepe kulüplerinin de devreye girdiği, ancak 2 kulübün de anlaşma sağlayamadıkları öğrenildi.

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