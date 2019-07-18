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Yeni Malatyaspor Guilherme'yi açıkladı

Transferde son olarak kadrosuna Gökhan Töre’yi dahil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan Guilherme’yi 2 yıllığına yeniden kiraladığını açıkladı.

Transferde son olarak kadrosuna Gökhan Töre'yi dahil eden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kadrosunda bulunan Guilherme'yi 2 yıllığına yeniden kiraladığını açıkladı.


Brezilyalı orta saha ile 2 yıllığına anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, kulübün resmi hesabından ‘Yine yeniden hoş geldin' paylaşımıyla transferi duyurdu. Geçen sezon özellikle ligin ilk yarısında büyük verim aldığı merkez orta saha oyuncusunun yarın Topuk Yaylası kampına katılacağı belirtildi.


Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan ve yarına kadar futbolcu listesini teslim etmesi gereken Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıl daha kiralık olarak sözleşme imzaladı.


Geçen sezon ligi 5 gol, 7 asistlik performansla tamamlayan Guilherme'nin Avrupa kupası kadrosunda da olacağı bildirildi.

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