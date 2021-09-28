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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8.haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarına başladı.


Doğu Anadolu ekibi, Lig'in 7. Haftasında Antalyaspor'a kaybederek üst üste 4. mağlubiyetini almıştı. Sarı siyahlılar, 2 günlük iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Müsabakanın hazırlıkları, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla başladı. Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını yarın sabah saatlerine gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek.

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