Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Doğu Anadolu ekibi, ligin 7. haftasında Antalyaspor'a kaybederek üst üste 4. mağlubiyetini almıştı. Hatayspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak sarı-siyahlılar, müsabakanın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.