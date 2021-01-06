Yeni Malatyaspor Hedebe ve Youssouf'a gelen teklifleri değerlendirecek

Yeni Malatyaspor devre arası transfer döneminde Hadebe ve Youssouf'u satarak kasasını doldurmayı planlıyor.

2 genç yeteneği düşük ücretlere bulup transfer eden sarı-siyahlı kulüp, bu futbolcuların her geçen gün yükselen performanslarıyla teklifler almaya başladı. Youssouf'e Belçika'nın Anderlecht kulübü talip olurken, Hadebe'ye ise Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler geldiği belirtiliyor.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in, "Kulübe maddi kaynak oluşturmalıyız" açıklamasının ardından satılmaları gündeme gelen 2 oyuncunun da gitmeye sıcak baktıkları kaydedildi.

Sarı-siyahlı kulübün 2 oyuncudan toplam 40 milyon TL'lik gelir beklediği öğrenildi.