Yeni Malatyaspor i? saha avantaj?n? kullanam?yor

S?per Lig'in 16. haftas?nda sahas?nda ?aykur Rizespor'a yenilen Yeni Malatyaspor'da moraller bozulurken, sar?-k?rm?z?l? tak?m?n ge?en y?llar?n aksine bu sezon i? sahada k?t? bir performans sergileyerek ???nc? i? saha yenilgisini almas? ise camiay? d???nd?r?yor.

Ge?en sezonlarda sahas?nda 4 b?y?kler de dahil, rakiplere kolay kolay ge?it vermeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise bu avantaj?n? kullanam?yor. ?aykur Rizespor ma??nda yakla??k 6 bin dolay?nda taraftar?n deste?iyle m?sabakaya ??kan sar?-k?rm?z?l?lar, rakibine yenilerek bu sezon ki ???nc? i? saha ma?lubiyetini ald?.

Sahas?ndaki son galibiyeti ligin 9. haftas?ndaki Kayserispor ma??nda 4-0'l?k skorla alan Yeni Malatyaspor, o haftadan sonra oynad??? 4 ma?ta 3 yenilgi, 1 beraberlik ald?.

Malatya temsilcisi, sahas?nda Alanyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 3-1, ?aykur Rizespor'a 2-1'lik sonu?larla ma?lup oldu. Sar?-k?rm?z?l? tak?m sahas?nda oynad??? di?er ma?larda, Galatasaray ile 1-1 berabere kal?rken, Denizlispor'u da 5-1 ma?lup etti.

Yeni Malatyaspor ligde geride kalan 16 hafta toplad??? 23 puan?n 11'ini i? sahada, 12'sini deplasmanda toplad?.