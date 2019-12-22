İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor i? saha avantaj?n? kullanam?yor

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda sahas?nda ?aykur Rizespor'a yenilen Yeni Malatyaspor'da moraller bozulurken, sar?-k?rm?z?l? tak?m?n ge?en y?llar?n aksine bu sezon i? sahada k?t? bir performans sergileyerek ???nc? i? saha yenilgisini almas? ise camiay? d???nd?r?yor.


Ge?en sezonlarda sahas?nda 4 b?y?kler de dahil, rakiplere kolay kolay ge?it vermeyen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise bu avantaj?n? kullanam?yor. ?aykur Rizespor ma??nda yakla??k 6 bin dolay?nda taraftar?n deste?iyle m?sabakaya ??kan sar?-k?rm?z?l?lar, rakibine yenilerek bu sezon ki ???nc? i? saha ma?lubiyetini ald?.


Sahas?ndaki son galibiyeti ligin 9. haftas?ndaki Kayserispor ma??nda 4-0'l?k skorla alan Yeni Malatyaspor, o haftadan sonra oynad??? 4 ma?ta 3 yenilgi, 1 beraberlik ald?.


Malatya temsilcisi, sahas?nda Alanyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 3-1, ?aykur Rizespor'a 2-1'lik sonu?larla ma?lup oldu. Sar?-k?rm?z?l? tak?m sahas?nda oynad??? di?er ma?larda, Galatasaray ile 1-1 berabere kal?rken, Denizlispor'u da 5-1 ma?lup etti.


Yeni Malatyaspor ligde geride kalan 16 hafta toplad??? 23 puan?n 11'ini i? sahada, 12'sini deplasmanda toplad?.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.