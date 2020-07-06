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Yeni Malatyaspor için kader haftaları

Süper Lig’de final niteliğindeki son 4 maçtan en az 7 puan almayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, çarşamba günü deplasmanda Sivasspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak.

Süper Lig'de final niteliğindeki son 4 maçtan en az 7 puan almayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, çarşamba günü deplasmanda Sivasspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak. 29 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan haftalarda toplayacağı 7 puanın kendisini ligde bırakacağına inanıyor.


Süper Lig'de kalma adına ince matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları nefes kesecek. Sarı-kırmızılı takım kalan 4 haftalık maratonda deplasmanda Sivasspor, sahasında Beşiktaş, dış sahada Ç.Rizespor ve evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Kalan maçlara en az 7 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.


Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, Gençlerbirliği müsabakası sonrası camiaya mesaj vererek, "Bu takım ligde kalacak. Bunun için ölümüne mücadele edeceğiz" demişti.

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