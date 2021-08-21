Yeni Malatyaspor ile Göztepe 9. randevuda

Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor ile Göztepe birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a 5-1 kaybeden Yeni Malatyaspor, ikinci haftada Göztepe'nin rakibi olacak. Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 4'ü beraberlikle, 3'ü Yeni Malatyaspor'un ve 1'i de Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Ligdeki ilk maçında farklı mağlup olan Doğu Anadolu ekibinde tek hedef 3 puan.