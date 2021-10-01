Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'de 3. randevuda

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım ligde 3. kez karşılaşacak.

Süper Lig'de 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, 8. haftada 13 puanlı Hatayspor'u 3 Ekim Pazar günü sahasında ağırlayacak. Maça galibiyet hedefi ile çıkacak Doğu Anadolu ekibi, Hatayspor ile ligde 3. kez karşılaşacak. 2020-2021 sezonunda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 Yeni Malatyaspor kazanırken, ikinci maç 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

Sarı-siyahlı ekipte hücum oyuncuları Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş'un ise sakatlığı bulunuyor.