İhlas Haber Ajansı

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Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'de 3. randevuda

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. İki takım ligde 3. kez karşılaşacak.


Süper Lig'de 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, 8. haftada 13 puanlı Hatayspor'u 3 Ekim Pazar günü sahasında ağırlayacak. Maça galibiyet hedefi ile çıkacak Doğu Anadolu ekibi, Hatayspor ile ligde 3. kez karşılaşacak. 2020-2021 sezonunda oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 Yeni Malatyaspor kazanırken, ikinci maç 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.


Sarı-siyahlı ekipte hücum oyuncuları Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş'un ise sakatlığı bulunuyor.

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