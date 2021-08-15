Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında 9. randevu

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bordo-mavili ekiple birbirlerine 9. kez rakip olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk maçına 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor karşısında sahasında çıkacak. Sarı-siyahlı ekip, ligde Trabzonspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 müsabakada Karadeniz ekibi 6 kez sahadan galip ayrılırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise 2 defa kazanan taraf oldu.